Балотелли может перейти из «Ниццы» в «Сассуоло»

Ницца, Франция, , 10:53 — REGNUM Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может стать игроком итальянского клуба «Сассуоло». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, руководство клуба заинтересовано в приобретении 28-летнего форварда. А главный тренер «Ниццы» Патрик Виера подтвердил намерение футболиста покинуть клуб.

Напомним, Балотелли провёл последние два сезона в составе французской «Ниццы». В сезоне 2017/18 он сыграл 28 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и сделал одну голевую передачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Балотелли отказался от предложения клуба из Китая, который предлагал форварду зарплату в €30 млн в год.

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