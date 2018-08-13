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Балотелли может перейти из «Ниццы» в «Сассуоло»

Спорт

Руководство «Сассуоло» заинтересовано в приобретении Балотелли

Балотелли может перейти из «Ниццы» в «Сассуоло»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Ницца, Франция, 13 августа 2018, 10:53 — REGNUM  Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может стать игроком итальянского клуба «Сассуоло». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, руководство клуба заинтересовано в приобретении 28-летнего форварда. А главный тренер «Ниццы» Патрик Виера подтвердил намерение футболиста покинуть клуб.

Напомним, Балотелли провёл последние два сезона в составе французской «Ниццы». В сезоне 2017/18 он сыграл 28 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и сделал одну голевую передачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Балотелли отказался от предложения клуба из Китая, который предлагал форварду зарплату в €30 млн в год.

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