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В Петербурге предложили рассмотреть вопрос о проведении летней Олимпиады

Спорт

Решения и рассмотрения этого вопроса ещё не было

В Петербурге предложили рассмотреть вопрос о проведении летней Олимпиады
Иллюстрация: Rp-online.de
Олимпийский флаг

Санкт-Петербург, 13 августа 2018, 10:43 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга предложили рассмотреть вопрос о проведении в городе летних Олимпийских игр. Об этом 13 августа сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что решения и рассмотрения этого вопроса ещё не было. Прозвучало предложение о возможности проведения Олимпиады.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры. Но заявку в Международный олимпийских комитет Россия пока не подавала.

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Олимпийские игры
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