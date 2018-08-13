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«Аграрную Группу» признали «Меценатом спорта» на томском конкурсе

Спорт

Холдинг выделил 2 млн рублей на поддержку региональных спортивных мероприятий

Томск, 13 августа 2018, 10:16 — REGNUM  «Сибирская аграрная группа» стала одним из победителей регионального конкурса «Спортивная элита-2018», сообщает 13 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в 2017 году холдинг выделил на развитие спорта в Томской области более 2 млн рублей: поддержку получили региональные федерации гиревого спорта, кикбоксинга, а также рафтинга и гребного слалома.

Выделенные средства позволили организовать и провести в Томске Чемпионат России по кикбоксингу, кроме того спортсмены регионального клуба смогли подготовиться и занять первые и вторые места на Чемпионате и Первенстве России и Кубке мира.

Поддержку холдинга также получила Федерация гиревого спорта, которая отправила своего спортсмена на Первенство мира в Сеул. Федерация рафтинга смогла организовать и провести спортивный форум «Белая вода Сибири-2017», а также купить необходимое спортивное оборудование для тренировок Копыловского подросткового клуба «Одиссей».

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