Моргунов выиграл серебро на ЧЕ по лёгкой атлетике

Берлин, , 10:05 — REGNUM Выступающий в нейтральном статусе российский прыгун с шестом Тимур Моргунов выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

Моргунов стал вторым, прыгнув в своей лучшей попытке на шесть метров. Этот результат стал для него личным рекордом. Предыдущее достижение составляло 5,92 метра.

Первое место занял швед Арман Дюплантис, взявший высоту 6,05 метра. Замкнул тройку олимпийский чемпион 2012 года француз Рено Лавиллени с результатом 5,95 метра.

Напомним, чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл в Берлине с 7 по 12 августа. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).