Российский тренер покинул пост главного тренера «Спартака» из Юрмалы

Юрмала, Латвия, , 09:39 — REGNUM Главный тренер «Спартака» из Юрмалы Александр Гришин покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте клуба.

На общем собрании клуба Гришин попросил руководство освободить его от должности главного тренера. Его обязанности будет исполнять Дмитрий Калашников, помощником которого назначен Александр Цауня.

Отмечается, что решение тренера было неожиданным для «Спартака». Клуб начал работу над поиском нового наставника команды.

Напомним, «Спартак» принимает участие в третьем квалификационнм раунде Лиги Европы. Первый матч с литовской «Судувой» клуб из «Юрмалы» проиграл со счётом 0:1. Ответный матч пройдёт 16 августа.