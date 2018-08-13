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Халеп стала победительницей турнира в Монреале

Спорт

В финале она обыграла американку Слоан Стивенс

Халеп стала победительницей турнира в Монреале
Romain Dauphin-Meunier
Симона Халеп

Монреаль, Канада, 13 августа 2018, 08:53 — REGNUM  Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, одержала победу на турнире в Монреале. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 41 минуту, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4.

Халеп сделала четыре эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету Стивенс четыре ошибки на подаче и 8 из 19 брейков.

Напомним, в предыдущий раз Халеп и Стивенс встречались в финале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Тогда победу также одержала Халеп.

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