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Надаль завоевал 80-й титул в карьере, выиграв турнир в Торонто

Спорт

В финале Надаль обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса

Надаль завоевал 80-й титул в карьере, выиграв турнир в Торонто
Falkenpost
Теннис

Торонто, Канада, 13 августа 2018, 08:39 — REGNUM  Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, стал победителем турнира серии Masters, который прошёл в Торонто.

В финале соревнований Надаль обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Матч, продолжавшийся 1 час 42 минуты, завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Надаль сделал четыре эйса, две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Циципаса три эйса и один реализованный брейк.

Эта победа стала для Надаля 80-й в карьере, в том числе пять побед было одержано на турнирах в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинале турнира в Торонто Надаль обыграл российского теннисиста Карена Хачанова.

Читайте ранее в этом сюжете: Хачанов проиграл Надалю в полуфинале Masters в Торонто

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Теннис
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