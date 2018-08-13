Надаль завоевал 80-й титул в карьере, выиграв турнир в Торонто

Торонто, Канада, , 08:39 — REGNUM Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, стал победителем турнира серии Masters, который прошёл в Торонто.

В финале соревнований Надаль обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Матч, продолжавшийся 1 час 42 минуты, завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Надаль сделал четыре эйса, две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Циципаса три эйса и один реализованный брейк.

Эта победа стала для Надаля 80-й в карьере, в том числе пять побед было одержано на турнирах в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинале турнира в Торонто Надаль обыграл российского теннисиста Карена Хачанова.

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