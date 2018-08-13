Месси стал самым титулованным игроком «Барселоны»

Барселона, Испания, , 08:10 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории клуба. Месси выиграл свой 33-й трофей в каталонском клубе.

По количеству титулов он обогнал бывшего партнёра по команде Андреса Иньесту, который выиграл 32 титула.

Напомним, «Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании со счётом 2:1. Эта победа стала для сине-гранатовых 13-й в истории турнира.

Отметим, что Месси был назначен капитаном команды на сезон 2018/19. Ранее капитаном был Иньеста.

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