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ЦСКА проявил интерес к хавбеку молодёжной сборной Польши

Спорт

Шиманьски является воспитанником «Легии»

Москва, 13 августа 2018, 07:47 — REGNUM  Московский ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Легии» и молодёжной сборной Польши Себастьяне Шиманьском. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

19-летний полузащитник является воспитанником «Легии». В сезоне-2017/18 он сыграл в 21-м матче чемпионата Польши, из которых в 13-ти вышел на поле в стартовом составе, и забил четыре гола.

На чемпионат мира по футболу — 2018 Шиманьски попал в расширенный список сборной Польши, однако в окончательную заявку включен не был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА интересуется полузащитником «Эвертона» и сборной Хорватии Николой Влашичем.

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