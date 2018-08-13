Буффон оценил свой дебют в чемпионате Франции

Париж, , 07:26 — REGNUM Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон оценил итог встречи первого тура чемпионата Франции с клубом «Кан». Об этом он написал на своей станице в Twitter.

«Очень хорошее начало!» — написал Буффон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ на старте нового сезона французского первенства разгромил «Кан» со счётом 3:0. Отличились Неймар, Рабио и Веа.

Буффон отыграл весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Соперник нанёс всего один удар в створ ворот.

Напомним, Буффон по окончании сезона 2017/18 перешёл из «Ювентуса», за который играл с 2001 года, в ПСЖ. В составе французского клуба он дебютировал в матче за Суперкубок Франции, в котором парижане обыграли «Монако» со счётом 4:0.

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