«Барселона» одержала волевую победу над «Севильей» в матче Суперкубка

Пекин, , 01:01 — REGNUM 12 августа на стадионе «Танжер» был разыгран матч в рамках Суперкубка Испании 2018 между коллективами «Барселона» и «Севилья». Противостояние завершилось волевой победой каталонского клуба.

Первый мяч на 9-й минуте матча забил испанский скоростной форвард Пабло Сарабия после передачи Луиса Мурьеля — 0:1. Через 33 минуты Жерар Пике сравнял ситуацию на табло — 1:1. На 79-й минуте вингер сборной Франции Усман Дембеле вывел «сине-гранатовых» вперед — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал Лионель Месси.

Статистика матча («Барселона"/"Севилья»)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 8/5

Процент владения 69%/31%

Нарушения правил 12/20

Угловые 5/1

Стартовые составы команд на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Альба, Бускетс, Артур, Алькантара, Суарес, Месси, Дембеле.

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Меса, Банега, Навас, Сарабия, Эскудеро, Васкес, Мурьель.

Бригада арбитров: Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Абраам Альварес Кантон | Хуан Мартинес Мун.

Желтые карточки: Бускетс — 16, Васкес — 24, Меса — 69, тер Штеген — 90, Лангле — 90+3.

Не забитые пенальти: Бен-Йеддер — 90.

Забитые мячи: Сарабия 9 — 0:1, Пике 42 — 1:1, Дембеле 79 — 2:1.