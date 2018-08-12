«Пари-Сен Жермен» начал сезон Лиги 1 с уверенной победы над «Каном»

Париж, , 23:53 — REGNUM 12 августа на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч в рамках 1-го тура французской Лиги 1 2018/19 между коллективами «Пари-Сен Жермен» и «Кан». Противостояние завершилось уверенной победой парижского коллектива.

Первый мяч на 10-й минуте забил лидер национальной сборной Бразилии Неймар Жуниор, уверенно реализовав выход один на один с голкипером «Кана» после передачи Кристофера Нкунку — 1:0. Через 25 минут талантливый французский опорный полузащитник Адриен Рабио удвоил преимущество в счете, добив мяч в ворота — 2:0. Результативной передачей отличился Анхель Ди Мария. В конце матча Тимоти Веа воспользовался ошибкой вратаря «Кана» и довершил разгром — 3:0.

Статистика матча («ПСЖ"/"Кан»)

Удары 9/4

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения 62%/38%

Нарушения правил 11/6

Угловые 6/3

Набрав 3 очка «Пари-Сен Жермен» вошел в число команд, одолевших своих оппонентов в первом туре. «Кан» без очков опустился на 19-ю строчку в турнирной таблице.

Стартовые составы команд на матч:

«ПСЖ»: Буффон, Сильва, Маркиньос, Дагба, Нсоки, Диарра, Рабио, Бернед, Неймар, Ди Мария, Нкунку.

«Кан»: Самба, Армугом, Мбенге, Джику, Женевуа, Оньнге, Петерс, Фажр, Нинга, Деменге, Тчокунте.

Бригада арбитров: Бенуа Бастьен | Фредерик Акет | Хюссейин Оджак | Тьери Буилль.

Желтые карточки: Веа — 90.

Забитые мячи: Неймар 10 — 1:0, Рабио 35 — 2:0, Веа 89 — 3:0.