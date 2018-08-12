«Бавария» забрала себе седьмой Суперкубок Германии

Берлин, , 23:22 — REGNUM 12 августа на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч в рамках Суперкубка Германии 2018 между коллективами «Айнтрахт» и «Бавария». Противостояние завершилось крупной победой мюнхенской команды.

На 21-й минуте таранный форвард национальной сборной Польши Роберт Левандовски открыл счет, замкнув навес Джошуа Киммиха — 0:1. Через 5 минут Левандовски оформил дубль — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Арьен Роббен. В дебюте второй половины матча Левандовски стал автором хэт-трика — 0:3. Через 9 минут Кингсли Коман довел счет до разгромного — 0:4. В конце матча хавбэк сборной Испании Тьяго Алькантара забил последний мяч в этой встрече — 0:5.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Бавария»)

Удары 4/12

Удары в створ ворот 1/7

Процент владения 34%/66%

Нарушения правил 9/9

Угловые 3/5

Стартовые составы команд на матч:

«Айнтрахт»: Реннев, Сальседо, Эбрахам, Хасебе, Де Гузман, Фабиан, Гачинович, Виллемс, Торро, да Кошта, Аллер.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Рибери, Мартинес, Роббен, Мюллер, Левандовски.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Щаал | Марсел Пелгрим.

Желтые карточки: Хуммельс — 45, Эбрахам — 70.

Забитые мячи: Левандовски 21 — 0:1, Левандовски 26 — 0:2, Левандовски 54 — 0:3, Коман 63 — 0:4, Алькантара 85 — 0:5.