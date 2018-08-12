«Черноморец» минимально обыграл «Денсу»

Киев, , 21:24 — REGNUM 12 августа на стадионе «Черноморец» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона УПЛ 2018/19 между коллективами «Черноморец» и «Десна». Противостояние завершилось победой хозяев.

Единственный мяч на 72-й минуте забил 25-летний украинский опорный полузащитник Евгений Смирнов — 1:0.

Статистика матча («Черноморец"/"Десна»)

Удары 5/7

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения 51%/49%

Нарушения правил 8/12

Угловые 4/7

Набрав 7 очков «Черноморец» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Десна» с 3-мя баллами занимает 9-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Литовченко, Трубочкин, Рыжук, Савченко, Диденко, Смирнов, Чорний, Грачов, Бабенко, Татарков, Романюк.

«Десна»: Паст, Кисиль, Братков, Огиря, Хлебас, Филиппов, Гитченко, Фаворов, Люлька, Мостовой, Фаворов.

Забитые мячи: Смирнов 72 — 1:0.