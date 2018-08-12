Воскресенье, 12 Августа 2018 года
20:57:51 МСК

Чемпионы АПЛ начали сезон с уверенной победы над «канонирами»

Спорт

Набрав 3 очка «Манчестер Сити» вошел в число команд, одержавших победы в первом туре Английской Премьер-лиги. «Арсенал» без очков опустился на 16-ю строчку

Лондон, 12 августа 2018, 19:54 — REGNUM  12 августа на стадионе «Эмирейтс» был разыгран заключительный матч в рамках 1-го тура Английской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось уверенной победой «горожан».

Первый мяч на 14-й минуте забил полуфиналист ЧМ-2018 в составе национальной сборной Англии Рахим Стерлинг — 0:1. На экваторе второй половины матча Бернарду Силва удвоил преимущество в счете — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Бенжамен Менди.

Статистика матча («Арсенал"/"Манчестер Сити»)

Удары 7/12

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения 44%/56%

Нарушения правил 11/14

Угловые 2/9

Набрав 3 очка «Манчестер Сити» вошел в число команд, одержавших победы в первом туре Английской Премьер-лиги. «Арсенал» без очков опустился на 16-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Чех, Беллерин, Сократис, Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Мхитарян, Рэмзи, Озил, Гюндоган, Джака, Обамеянг.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Марез.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Саймон Беннетт | Стюарт Берт | Андре Марринер.

Желтые карточки: Стерлинг — 4, Сократис — 27, Джака — 52, Де Брёйне — 73.

Забитые мячи: Стерлинг 14 — 0:1, Силва 64 — 0:2.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить