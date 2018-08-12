Чемпионы АПЛ начали сезон с уверенной победы над «канонирами»

Лондон, , 19:54 — REGNUM 12 августа на стадионе «Эмирейтс» был разыгран заключительный матч в рамках 1-го тура Английской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось уверенной победой «горожан».

Первый мяч на 14-й минуте забил полуфиналист ЧМ-2018 в составе национальной сборной Англии Рахим Стерлинг — 0:1. На экваторе второй половины матча Бернарду Силва удвоил преимущество в счете — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Бенжамен Менди.

Статистика матча («Арсенал"/"Манчестер Сити»)

Удары 7/12

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения 44%/56%

Нарушения правил 11/14

Угловые 2/9

Набрав 3 очка «Манчестер Сити» вошел в число команд, одержавших победы в первом туре Английской Премьер-лиги. «Арсенал» без очков опустился на 16-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Чех, Беллерин, Сократис, Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Мхитарян, Рэмзи, Озил, Гюндоган, Джака, Обамеянг.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Марез.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Саймон Беннетт | Стюарт Берт | Андре Марринер.

Желтые карточки: Стерлинг — 4, Сократис — 27, Джака — 52, Де Брёйне — 73.

Забитые мячи: Стерлинг 14 — 0:1, Силва 64 — 0:2.