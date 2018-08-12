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Андрей Цувиков принес «Александрии» победу над «Арсеналом»

Спорт

Набрав 12 очков из 12 «Александрия» идет на чистом первом месте. «Арсенал» без очков замыкает турнирную таблицу

Андрей Цувиков принес «Александрии» победу над «Арсеналом»
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Культурно-спортивный комплекс «Ника»

Киев, 12 августа 2018, 18:54 — REGNUM  12 августа на стадионе «КСК Ника» был разыгран матч в рамках 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Александрия» и «Арсенал Киев». Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 58-й минуте забил украинский левый полузащитник Андрей Цуриков — 1:0. Голевой передачей отметился Антон Шендрик.

Статистика матча («Александрия"/"Арсенал»)

Удары 9/5

Удары в створ ворот 4/0

Процент владения 59%/41%

Нарушения правил 11/18

Угловые 5/1

Набрав 12 очков из 12 «Александрия» идет на чистом первом месте. «Арсенал» без очков замыкает турнирную таблицу.

Стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Панькив, Бондаренко, Запорожан, Пашаев, Шендрик, Довгий, Цуриков, Полярус, Ситало, Грицук, Задерака.

«Арсенал»: Ситало, Николич, Елич, Пирис, Йебли, Яноски, Ориховский, Бушман, Дубинчак, Нгейитала, Алексеев.

Желтые карточки: Запорожан — 26, Шендрик — 34, Йебли — 48, Ориховский — 66, Пономарь — 84, Пирис — 88, Довгий — 89.

Забитые мячи: Цуриков 58 — 1:0.

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