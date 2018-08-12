«Арсенал» в меньшинстве одержал волевую победу над «Ахматом»

Тула, , 18:24 — REGNUM 12 августа на стадионе «Арсенал» был разыгран матч в рамках 3-го тура РФПЛ 2018/19 между коллективами «Арсенал» и «Ахмат». Противостояние завершилось волевой победой «канониров».

Первый гол на 39-й минуте забил экс-полузащитник сборной России Олег Иванов — 0:1. В дебюте второй половины матча арендованный из «Зенита» Лука Джорджевич сравнял счет — 1:1. Через 4 минуты Зелимхан Бакаев вывел «канониров» вперед — 2:1. В конце встречи Даниил Лисовой снял все вопросы об исходе матча — 3:1.

Статистика матча («Арсенал"/"Ахмат»)

Удары 8/6

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 48%/52%

Нарушения правил 13/18

Угловые ¾

Набрав 4 очка тульский «Арсенал» поднялся на 7-ю строчку. «Ахмат» с 3-мя баллами опустился на 10-е место в таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Хагуш, Берхамов, Чаушич, Горбатенко, Тачев, Джорджевич, Бакаев.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Балай, Ивано, Роши, Швец, Бериша, Думбия.

Бригада арбитров: Сергей Лапочкин | Александр Кудрявцев | Дмитрий Чельцов | Виталий Мешков.

Желтые карточки: Роши — 23, Берхамов — 37, Беляев — 44, Балай — 45, Уциев — 45, Швец — 54, Бериша — 63, Думбия — 90+1.

Красные карточки: Берхамов — 42.

Забитые мячи: Иванов 39 — 0:1, Джорджевич 53 — 1:1, Бакаев 57 — 2:1, Лисовой 90+5 — 3:1.