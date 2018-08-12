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«Лион» одержал победу над «Амьеном» в первом туре

Спорт

Набрав 3 очка «Лион» вошел в число восьми команд, одержавших победу в первом туре. «Амьен» без очков опустился на 19-ю позицию

Лион, Франция, 12 августа 2018, 17:54 — REGNUM  12 августа на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19 между коллективами «Лион» и «Амьен». Противостояние завершилось победой хозяев.

Первый гол на 24-й минуте забил атакующий полузащитник национальной сборной Бурика-Фасо — 1:0. На 75-й минуте голландский вингер Мемфис Депай удвоил преимущество — 2:0.

Статистика матча («Лион"/"Амьен»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 8/1

Процент владения 65%/35%

Нарушения правил 10/16

Угловые 10/1

Набрав 3 очка «Лион» вошел в число восьми команд, одержавших победу в первом туре. «Амьен» без очков опустился на 19-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Лион»: Горжелин, Марсело, Дюбуа, Морель, Менди, Ауар, Н'Домбеле, Тусар, Диас, Траоре, Депай.

«Амьен»: Гартнер, Аденон, Дибасси, Эль-Хаджам, Лефорт, Гахоре, Фофана, Траоре, Мендоса, Отеро, Конате.

Бригада арбитров: Франк Шнедер | Д. Зитуни | А. Друи | Ромейн Делпеч.

Желтые карточки: Траоре — 42, Гахоре — 84.

Забитые мячи: Траоре 24 — 1:0, Депай 75 — 2:0.

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