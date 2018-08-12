«Бернли» и «Саутгемптон» голов не забили

Лондон, , 17:25 — REGNUM 12 августа на стадионе «Сент-Мэрис «был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Саутгемптон» и «Бернли». Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Бернли»)

Удары 12/8

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения 47%/53%

Нарушения правил 9/8

Угловые 8/5

«Бернли» с одним очком идет на 10-й строчке. «Саутгемптон» с тем же количеством очкои идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Сутгемптон»: МакКарти, Вестергорд, Стивенс, Худт, Соареш, Ромеу, Армстронг, Лемина, Бертранд, Редмонд, Остин.

«Бернли»: Харт, Лоутон, Тарковски, Ми, Корк, Уорд, Гудмундссон, Хендрик, Вествуд, Леннон, Вуд.

Бригада арбитров: Грэм Скотт | К. Хадзидакис | Д. Кук | Ли Проберт.

Желтые карточки: Корк — 15.