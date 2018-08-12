«Ливерпуль» забил 4 безответных мяча в ворота «молотобойцев»

Лондон, , 17:22 — REGNUM 12 августа на стадионе «Энфилд» был разыгран матч в рамках 1-го тура АПЛ 2018/19 между коллективами «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».

На 19-й минуте лидер национальной сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет, добив мяч в ворота после навеса Эндрю Робертсона — 1:0. В конце тайма сенегальский вингер Садио Мане удвоил преимущество «мерсисайдцев» — 2:0. Голевой передачей отличился Джеймс Милнер. На 53-й минуте Мане оформил дубль — 3:0. На исходе матча вышедший на замену Даниэл Старридж довел дело до разгрома — 4:0.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Вест Хэм»)

Удары 13/5

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения 61%/39%

Нарушения правил 13/9

Угловые 5/4

«Ливерпуль» занял первую позицию в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Вест Хэм» без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Бальбуэна, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Андерсон, Нобл, Уилшир, Антонио, Райс, Арнаутович.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Пол Тирни.

Желтые карточки: Александер-Арнольд — 21, Антонио — 52, Бальбуэна — 55.

Забитые мячи: Салах 19 — 1:0, Мане 45 — 2:0, Мане 53 — 3:0, Старридж 88 — 4:0.