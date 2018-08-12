«Тюмень» упустила победу над «Мордовией»

Тюмень, , 17:00 — REGNUM 12 августа был разыгран матч в рамках 6-го тура Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между коллективами «Тюмень» и «Мордовия». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

На 61-й минуте опытный российский форвард Максим Вотинов вывел хозяев вперед — 1:0. В конце матча Владислав Адаев сумел сравнять счет — 1:1.

Статистика матча («Тюмень"/"Мордовия»)

Удары 13/8

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения 52%/48%

Угловые 8/3

Набрав 8 очков «Тюмень» поднялась на 10-ю строчку. «Мордовия» с 8-ю баллами идет позицией выше в турнирной таблице.

Стартовые составы команд на матч:

«Тюмень»: Обухов, Рябокобыленко, Чудин, Парняков, Лаук, Коронов, Столяренко, Васиев, Вотинов, Козлов, Шакуро.

«Мордовия»: Кобзев, Мухаметшин, Маркин, Сухарев, Дворецков, Мухаметшин, Климов, Ятченко, Лебедев, Петров, Адаев.

Желтые карточки: Рябокобыленко — 43.

Забитые мячи: Вотинов 61 — 1:0, Адаев 90 — 1:1.