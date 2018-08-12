«Томь» потерпела первое поражение в сезоне

Томск, , 16:56 — REGNUM 12 августа на стадионе «Труд» был разыгран матч в рамках 6-го тура Футбольной Национальной Лиги 2018/19 между командами"Томь» и «Нижний Новгород». Противостояние завершилось победой нижегородского коллектива.

Статистика матча («Томь"/"Нижний Новгород»)

Удары 8/8

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения 52%/48%

Угловые 5/3

«Нижний Новгород», набрав 12 очков, поднялся на 3-е место в таблице. «Томь» с 13-ю баллами идет двумя позициями выше, лидируя в чемпионате.

Стартовые составы команд на матч:

«Томь»: Мелихов, Фомин, Шумских, Тихий, Казаев, Шалаев, Тлупов, Зуйков, Клещенко, Кухарчу, Ставпец.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Аюпов, Палиенко, Игнатович, Сергеев, Федеров, Симанов, Морозов, Абазов, Хрипков, Хайрулов.

Забитые мячи: Палиенко 17 — 0:1.