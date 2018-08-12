Бывший полузащитник ЦСКА возглавил сборную Камбоджи

Куала-Лумпур, , 14:09 — REGNUM Главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи по футболу назначен бывший полузащитник ЦСКА японец Кейсуке Хонда. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола.

32-летний полузащитник, продолжающий карьеру игрока в клубе «Мельбурн Виктори», будет тренировать сборную Камбоджи с помощью еженедельных сеансов видеосвязи.

Команда под руководством Хонды будет выступать на чемпионате АСЕАН 2018 года, где она на групповом этапе проведет матчи со сборными Вьетнама, Малайзии и Мьянмы.

Кейсуке Хонда выступал в ЦСКА с 2010 по 2013 год и за это время в составе команды стал чемпионом России, один раз выиграл Суперкубок и дважды Кубок страны. Последний сезон японский полузащитник провел в команде мексиканского клуба «Пачука», в составе которой провел 36 матчей, где забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач. За сборную Японии сыграл 98 матчей и забил 38 голов.