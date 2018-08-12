Хесус Рохас остался чемпионом мира, несмотря на проигрыш Джозефу Диасу

Лос-Анджелес, США, , 14:07 — REGNUM Боксёрский поединок между американцем Джозефом Диасом и пуэрториканцем Хесусом Рохасом состоялся 12 августа в США, сообщает новостной сайт ММА. Boxing.

Поединок состоялся в голливудском клубе «Авалон». На кону поединка был титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBA. Однако Джозеф Диас не мог претендовать на титул, по причине провала им предматчевого взвешивания.

Диас победил по итогам 12 раундов. Победа была присуждена ему единогласным судейским решением.

Напомним, что Диас в течение двух лет был претендентом на титул чемпиона по версиям WBA и WBC. Бой на титул с чемпионом мира по версии WBC Гарри Расселом он проиграл единогласным решением судей в мае этого года.