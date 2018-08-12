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Российский дзюдоист Хубецов победил на этапе Гран-при в Будапеште

Спорт

В финале соперником российского спортсмена стал японский борец Кения Кохару

Будапешт, 12 августа 2018, 13:34 — REGNUM  Победу на этапе Гран-При по дзюдо в Будапеште в весовой категории до 81 кг одержал российский борец Алан Хубецов. Об этом 12 августа сообщает «Советский спорт».

В финале соперником российского спортсмена стал японский борец Кения Кохару. Бронзовые награды разделили израильтянин Саги Муки и швед Робин Пацек.

Отметим, ранее другой российский дзюдоист Альберт Огузов стал серебряным призером в весовой категории до 60 кг в финале уступив японцу Рюдзю Нагаяме. Третье место в этой категории разделили российский борец Роберт Мшвидобадзе и грузин Амиран Папинашвили.

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