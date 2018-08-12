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Криштиану Роналду: с детства мечтал играть за «Ювентус»

Спорт

«С детства наблюдал за командой и мечтал однажды сыграть за неё»

Криштиану Роналду: с детства мечтал играть за «Ювентус»
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Детская мечта, ставшая реальностью

Турин, Италия, 12 августа 2018, 12:24 — REGNUM  Португальский нападающий Криштиану Роналду, недавно перешедший из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», заявил, что он с детства мечтал играть за итальянский клуб. Об этом 2 августа сообщает Football Italia.

«Ювентус» — великий клуб. С детства наблюдал за командой и мечтал однажды сыграть за неё. Теперь я здесь», — приводит слова 33-летнего португальца издание.

Также Роналду сообщил, что он не может точно вспомнить момент, когда он принял решение перейти в «Ювентус». И рассказал, что когда на одной из игр в Лиге чемпионов он забил мяч в ворота «Ювентуса», и ему за это аплодировал весь стадион, туринская команда стала нравиться ему ещё больше.

Ранее СМИ сообщили, что налоговая служба Испании вернула футболисту свыше 2 миллионов евро.

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Футбол
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