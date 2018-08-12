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«Севилья» готова судится с «Барселоной» из-за состава на матч за Суперкубок

Спорт

Матч должен пройти сегодня, 12 августа

«Севилья» готова судится с «Барселоной» из-за состава на матч за Суперкубок
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Футбольный мяч

Мадрид, 12 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Севилья» грозит другому испанскому клубу «Барселона» судебным иском из-за заявки на матч за Суперкубок Испании. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба «Севильи».

Дело в том, что ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) постановила, что в матче за Суперкубок королевства клубы могут заявить неограниченное количество футболистов, не имеющих гражданства Евросоюза. Однако, позднее RFEF выпустила циркуляр, в котором значится прежнее правило трех игроков из стран вне ЕС в заявке на матч.

В «Севилье» подчеркнули, что включение в заявку на матч более трёх игроков, не обладающих гражданство стран ЕС, является совершенно неприемлемым, и юридический отдел клуба уже изучает возможность ответных мер вплоть до подачи иска.

Оказалось, что «Барселона» включила в свою заявку на матч четверых игроков, имеющих гражданство государств, не входящих в Европейский союз. Трое из них из Бразилии — Марлон, Малком и Артур Энрике, еще один из Чили — Артуро Видаль.

Напомним, что матч за Суперкубок «Севилья» — «Барселона» должен пройти сегодня в Танжере (Марокко).

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