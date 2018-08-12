МОК может исключить хоккейный турнир из программы Олимпийских игр

Лозанна, Швейцария, , 10:31 — REGNUM Международный Олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из Олимпийской программы на зимних играх 2022 года в Пекине. Об этом 12 августа сообщил журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter, сославшись на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазел.

По словам журналиста, МОК на данный момент рассматривает четыре варианта проведения хоккейного турнира. Первый — с участием игроков НХЛ. Второй — без участия игроков НХЛ. Третий — провести хоккейный олимпийский турнир по правилам футбольного олимпийского турнира, в котором возраст игроков не превышает 23 года. Четвертый — не проводить хоккейный турнир на Олимпиаде.

Также Горд Миллер отметил, что МОК считает все варианты равноценными. О времени принятия МОК окончательного решения не сообщается.

Отметим, что в апреле 2017 года НХЛ заявила, что не будет останавливать свой регулярный чемпионат на время проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчане. В результате игроки из НХЛ впервые с 1988 года не принимали участия в Олимпиаде.