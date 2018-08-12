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Хачанов проиграл Надалю в полуфинале Masters в Торонто

Спорт

Несмотря на проигрыш в полуфинале Masters, это одна из лучших недель в карьере 22-летнего российского спортсмена

Хачанов проиграл Надалю в полуфинале Masters в Торонто
Thesupermat
Карен Хачанов

Торонто, Канада, 12 августа 2018, 10:08 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов уступил в полуфинальном матче турнира серии Masters в Торонто первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба турнира.

Матч продлился 1час 50 минут и закончился в пользу первой ракетки мира со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Российский теннисист уже трижды встречался с Надалем, но ни разу не смог его победить.

В финале Надаль встретится с с греком Стефаносом Циципасом, ранее победившем Кевина Андерсона из ЮАР.

Отметим, что несмотря на проигрыш в полуфинале Masters, это одна из лучших недель в карьере 22-летнего российского спортсмена, так как выходом в полуфинал Masters и победой над игроком Топ-10 мирового тенниса, он практически гарантировал себе попадание в 30-ку лучших теннисистов планеты. В понедельник Карен Хачанов поднимется на 26-ую строчку мирового рейтинга — это высшее на данный момент достижение в его карьере.

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