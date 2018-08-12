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Президент «Анжи»: Шансов отобрать очки у «Спартака» не было

Спорт

«Анжи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1

Москва, 12 августа 2018, 01:09 — REGNUM  У махачкалинского клуба «Анжи» не было шансов завоевать очки в футбольном матче чемпионата России против московского «Спартака». Об этом после встречи сообщил журналистам президент «Анжи» Осман Кадиев.

Кадиев поздравил московский клуб с победой. Говоря о шансах зацепиться за очки, он заявил, что судьи могли бы удалить и третьего игрока.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа «Анжи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 матч третьего тура российского чемпионата. Андрес Понсе и Дмитрий Белоруков из «Анжи» были удалены с поля за нарушения.

В результате «Спартак» поднялся на первое место, имея 7 очков. У «Анжи» 3 очка, клуб занимает девятую строку в турнирной таблице.

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