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«Валенсия» уверенно обыграла «Байер» в товарищеской встрече

Спорт

Первый гол на 27-й минуте матча забил талантливый скоростной форвард национальной сборной Испании Санти Мина — 0:1. Через 8 минут Мина оформил дубль — 0:2. В конце матча Канг Ин довел счет до разгромного — 0:3

Мадрид, 12 августа 2018, 00:29 — REGNUM  12 августа на стадионе «Месталья» в рамках товарищеской встречи был разыгран матч между командами «Байер-04» и «Валенсия». Поединок завершился уверенной победой «летучих мышей».

Первый гол на 27-й минуте матча забил талантливый скоростной форвард национальной сборной Испании Санти Мина — 0:1. Через 8 минут Мина оформил дубль — 0:2. В конце матча Канг Ин довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Байер-04"/"Валенсия»)

Удары 9/12

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения 53%/47%

Угловые 2/3

Нарушения правил 13/13

Стартовые составы на матч:

«Байер-04»: Озджан, Та, Бендер, Вайзер, Баумгартлингер, Хавец, Аларио, Брандт, Фолланд, Венделл.

«Валенсия»: Доменек, Гайа, Гарай, Парехо, Кондогбья, Мина, Габриэл, Васс, Родриго, Пиццини, Солер.

Забитые мячи: Мина 27 — 0:1, Мина 35 — 0:2, Канг Ин 87 — 0:3.

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