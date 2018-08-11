«Лилль» одержал волевую победу над «Ренном»

Париж, , 22:51 — REGNUM 11 августа на стадионе «Пьер Моруа» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона Лиги 1 между коллективами «Лилль» и «Ренн». Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 3:1.

В конце первой половины Клеман Гренье открыл счет и вывел гостей вперед — 0:1. Через 2 минуты нападающий национальной сборной ЮАР Лебоганг Мотиба сравнял ситуацию на табло — 1:1. В начале второго тайма Николя Пеп впервые вывел «Лилль» вперед — 2:1. Голевой передачей отличился Яссин Бензья. Через 14 минут Жонатан Бамба снял все вопросы об исходе матча, удвоив преимущество хозяев в счете — 3:1.

Статистика матча («Лилль"/"Ренн»)

Удары 9/1

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения мячом 54%/46%

Угловые 2/4

Нарушения правил 10/12

Набрав 3 очка «Лилль» поднялся на 4-ю позицию в турнирной таблице. «Ренн» без очков висит над «зоной вылета» на 17-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Лилль»: Меньян, Сумаоро, Челик, Дабила, Туре, Шека, Бамба, Мотиба, Пеп, Мендеш, Бензья.

«Ренн»: Коубек, Мешер, Бааль, Гелин, Траоре, Сарр, Гренье, Силики, Буриго, Андре, Сахо.

Бригада арбитров: Вилли Делажо | Стефан Лузи | Янник Боурти.

Желтые карточки: Дабила — 88.

Голы: Гренье 43 — 0:1, Мотиба 45 — 1:1, Пеп 54 — 2:1, Бамба 68 — 3:1.