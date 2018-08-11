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Команда России победила в играх АрМИ-2018 «Танковый биатлон»: фоторепортаж

Спорт

Россия становится лауреатом гонки шестой год подряд

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Команда России победила в играх АрМИ-2018 «Танковый биатлон»: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Финал конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Алабино

дер. Алабино, Московская область, 11 августа 2018, 22:03 — REGNUM  Российские танкисты заняли первое место в конкурсе АрМИ-2018 «Танковый биатлон». Команда России финишировала в главном заезде на полигоне Алабино с результатом 1 час 29 минут 55 секунд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Командовал экипажем старший лейтенант Дмитрий Черноштан.

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Полоса препятствий
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полоса препятствий
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В этом году финал «Танкового биатлона» посетило рекордной количество зрителей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В этом году финал «Танкового биатлона» посетило рекордной количество зрителей
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Команда из Белоруссии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Команда из Белоруссии

Отметим, российские танкисты шестой год подряд выигрывают «Танковый биатлон». Ранее российская сборная установила два рекорда во второй полуфинальной гонке конкурса. Танкисты показали лучшее время прохождения трассы, завершив этап с результатом в 1 час 26 минут 53 секунды, а также отличились в стрельбе, поразив 23 мишени из 24.

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Финал конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Алабино
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Финал конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Алабино
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Стрельба по мишени
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стрельба по мишени
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Российский экипаж празднует победу в финале
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский экипаж празднует победу в финале

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полуфинале «Танкового биатлона» лидером стала команда из Китая. Она опередила такие страны, как Азербайджан, Иран и Киргизия. Победители показали время 1 час 46 минут 13 секунд и поразили 18 из 24 мишеней.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия установила рекорд в полуфинале «Танкового биатлона»: фоторепортаж

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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