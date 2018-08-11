Команда России победила в играх АрМИ-2018 «Танковый биатлон»: фоторепортаж

дер. Алабино, Московская область, , 22:03 — REGNUM Российские танкисты заняли первое место в конкурсе АрМИ-2018 «Танковый биатлон». Команда России финишировала в главном заезде на полигоне Алабино с результатом 1 час 29 минут 55 секунд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Командовал экипажем старший лейтенант Дмитрий Черноштан.

Отметим, российские танкисты шестой год подряд выигрывают «Танковый биатлон». Ранее российская сборная установила два рекорда во второй полуфинальной гонке конкурса. Танкисты показали лучшее время прохождения трассы, завершив этап с результатом в 1 час 26 минут 53 секунды, а также отличились в стрельбе, поразив 23 мишени из 24.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полуфинале «Танкового биатлона» лидером стала команда из Китая. Она опередила такие страны, как Азербайджан, Иран и Киргизия. Победители показали время 1 час 46 минут 13 секунд и поразили 18 из 24 мишеней.

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