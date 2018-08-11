«Эвертон» упустил побду над «Вулверхэмптоном»

Лондон, , 21:24 — REGNUM 11 августа на стадионе «Молинью» был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Противостояние завершилось со счетом 2:2.

На 17-й минуте первый мяч забил бразильский латераль Ришарлисон после передачи Майкла Кина — 0:1. Через 27 минут опорный полузащитник сборной Португали Рубен Невеш сравнял счет — 1:1. На экваторе второй половины Ришарлисон оформил дубль — 1:2. На этот раз в роли ассистирующего выступил Дженк Тосун. В конце встречи арендованный из «Бенфики» Рауль Хименес вновь сделал счет равным — 2:2.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/"Эвертон»)

Удары 9/6

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 57%/43%

Угловые 3/6

Нарушения правил 7/6

Набрав первое очко в сезоне «Эвертон» поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

Стартовые составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кастро, Моутиньо, Хименес, Кошта, Жота.

«Эвертон»: Пикфорд, Бейнс, Кин, Джагелка, Коулмен, Сигурдссон, Гейе, Шнайдерлен, Уолкотт, Тосун, Ришарлисон.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Ричард Уэст | Саймон Бек | С. Хупер.

Желтые карточки: Ришарлисон — 14.

Красные карточки: Джагелка — 41.

Голы: Ришарлисон 17 — 0:1, Невеш 44 — 1:1, Ришарлисон 67 — 1:2, Хименес 80 — 2:2.