«Спартак» добился победы над «Анжи»

Москва, , 20:55 — REGNUM 11 августа на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона РФПЛ 2018/19 между коллективами «Спартак» и «Анжи». Противостояние завершилось победой «красно-белых».

Единственный мяч на 70-й минуте матча забил форвард национальной сборной Кабо-Верде Зе Луиш, замкнув навес Квинси Промеса — 1:0.

Статистика матча («Спартак"/"Анжи»)

Удары 16/0

Удары в створ ворот 8/0

Процент владения мячом 80%/20%

Угловые 11/0

Нарушения правил 11/13

Набрав 7 очков «Спартак» поднялся на чистое первое место. «Анжи» с 3-мя баллами идет на 9-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Комбаров, Рассказов, Глушаков, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Промес, Ташаев.

«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Белоруков, Савичев, Новосельцев, Гапон, Кацаев, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Понсе.

Бригада арбитров: Кирилл Левников | Алексей Воронцов | Андрей Веретешкин | Алексей Матюнин.

Желтые карточки: Рабиу — 25, Белоруков — 45, Чайковский — 53, Гапон — 90.

Красные карточки: Понсе — 49, Белоруков — 68.

Голы: Зе Луиш 70 — 1:0.