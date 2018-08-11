«Монако» одержал крупную победу над «Нантом»

Париж, , 19:52 — REGNUM 11 августа на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» был разыгран матч в рамках 1-го тура французской Лиги 1 между коллективами «Нант» и «Монако». Противостояние завершилось победой «монегасков».

Первый мяч на экваторе второй половины матча забил имеющий двойное гражданство Маркос Лопес — 0:1. Через 12 минут Стеван Йоветич удвоил преимущество — 0:2. Голевой передачей отличился Рафаэль Фалькао. На 83-й минуте Фалькао довел счет до разгромного — 0:3. В конце матча Эмилиано Сала забил «гол престижа» — 1:3.

Статистика матча («Нант"/"Монако»)

Удары 13/9

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения мячом 64%/36%

Угловые 7/2

Нарушения правил 9/14

Набрав 3 очка «Монако» поднялся на 2-ю строчку. «Нант» без очков занял 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Стартовые составы на матч:

«Нант»: Тэтэрушану, Сантос, Джиджи, Лима, Кватенг, Эванжелиста, Туре, Мутуссами, Туре, Дабо, Рожье, Кулибали.

«Монако»: Бенальо, Баррека, Жемерсон, Пьер-Габриэл, Глик, Ахолу, Лопес, Тилеманс, Мбоуле, Диоп, Йоветич.

Бригада арбитров: Ж. Брисард | Хишам Закрани | Ф. Будикиан | А. Пети.

Желтые карточки: Сантос — 74.

Голы: Лопес 69 — 0:1, Йоветич 81 — 0:2, Фалькао 83 — 0:3, Сала 90+4 — 1:3.