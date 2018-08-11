«Борнмут» убедительнее «Кардиффа» — 2:0

Лондон, 11 августа 2018, 18:58 — REGNUM 11 августа на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Борнмут» и «Кардифф». Противостояние завершилось победой «вишен».
Единственный мяч на 24-й минуте забил вингер национальной сборной Шотландии Райан Фрэйзер — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Каллум Уилсон. На исходе второго тайма Каллум Уилсон снял все вопросы об исходе матча — 2:0.
Статистика матча («Борнмут"/"Кардифф»)
Удары 10/7
Удары в створ ворот 4/1
Процент владения мячом 64%/36%
Угловые 10/9
Нарушения правил 11/9
Набрав 3 очка «вишни» поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Кардифф» без очков опустился в «зону вылета».
Стартовые составы на матч:
«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Смит, Гослинг, Сурман, Брукс, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.
«Кардифф»: Этеридж, Пелтьер, Беннетт, Моррисон, Манга, Ралс, Патерсон, Мендез-Лаинг, Бамба, Хойлетт, Рид.
Бригада арбитров: Кевин Френд | Мэттью Уилкс | М. Скоулс | Грэм Скотт.
Желтые карточки: Пелтьер — 3, Дэниэлс — 43.
Не забитые пенальти: Уилсон — 34.
Голы: Фрэйзер 24 — 1:0, 90 — 2:0.