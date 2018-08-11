«Фулхэм» начал сезон с поражения от «Кристал Пэласа»

Лондон, , 18:55 — REGNUM 11 августа на стадионе «Крейвен Коттедж» был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Фулхэм» и «Критал Пэлас». Противостояние завершилось победой «орлов».

Единственный мяч на 41-й минуте матча забил ганский экс-форвард «Лестера» Джефф Шлупп после передачи Патрика ван Анхольта — 0:1.

Статистика матча («Фулхэм"/"Кристал Пэлас»)

Удары 6/8

Удары в створ ворот 4/8

Процент владения мячом 62%/38%

Угловые 5/4

Нарушения правил 8/10

Набрав 3 очка «Кристал Пэлас» поднялся на 2-ю позицию в турнирной таблице. «Фулхэм» без очков занимает 19-е место.

Стартовые составы на матч:

«Фулхэм»: Фабрисио, Чемберс, Ле Маршан, Кристи, Брайан, Макдональд, Кэрни, Сери, Сесеньон, Митрович, Шюррле.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Таунсенд, Шлпп, Макартур, Заа, Бентеке.

Бригада арбитров: Майк Дин | И. Хуссин | Даниэл Робатан | Роберт Джонс.

Желтые карточки: Макдональд — 34, Заа — 40, Шлупп — 74.

Голы: Шлупп 41 — 0:1, Заа 80 — 0:2.