«Челси» оправдал ожидания и разгромил «Хаддерсфилд»

Лондон, , 18:50 — REGNUM 11 августа на стадионе «Стаион Джона Смита» был разыгран матч в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Хаддерсфилд» и «Челси». Противостояние завершилось уверенной победой «пенсионеров».

На 34-й минуте опорный полузащитник национальной сборной Франции Н'Голо Канта открыл счет, замкнув передачу Виллиана — 0:1. Через 11 минут Жоржиньо удвоил преимущество, реализовав пенальти — 1:1. В конце матча Педро довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Челси»)

Удары 6/8

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 37%/63%

Угловые 2/4

Нарушения правил 9/7

Набрав 3 очка «Челси» поднялся на первую строчку в турнирной таблице. «Хаддерсфилд» без очков занял последнюю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Хаддерсфилд»: Хамер, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Биллинг, Муй, Леве, Притчард, Хадергьонай, Мунье.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Баркли, Педро, Виллиан, Мората.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Питер Киркап | Марк Перри | Майкл Оливер.

Желтые карточки: Шиндлер — 44, Луис — 69, Конголо — 83.

Голы: Канте 34 — 0:1, Жоржиньо (пен) 45 — 0:2, Педро 80 — 0:3.