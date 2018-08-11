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«ЦСКА» спас очко в матче с «Енисеем»

Спорт

Набрав 2 очка «ЦСКА» выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 12-ю строчку. «Енисей» с 1-м очком покинул последнюю позицию

«ЦСКА» спас очко в матче с «Енисеем»
Иллюстрация: Fc-tyumen.ru
Стадион «Геолог»

Красноярск, 11 августа 2018, 18:22 — REGNUM  11 августа на стадионе «Геолог» был разыгран матч в рамках третьего тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги между коллективами «Енисей» и «ЦСКА». Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

Первый гол на 58-й минуте забил российский правый фланговый полузащитник Михаил Костюков — 1:0. На истечении второй половины новичок «армейцев» Абель Эрнандес сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча («Енисей"/"ЦСКА»)

Удары 5/6

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 55%/45%

Угловые ½

Нарушения правил 9/13

Набрав 2 очка «ЦСКА» выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 12-ю строчку. «Енисей» с 1-м очком покинул последнюю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Дугалич, Занев, Гаджибеков, Комолов, Огуде, Фатуллаев, Бодул, Костюков.

«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бекао, Набабкин, Бийол, Бистрович, Чалов, Жамалетдинов.

Бригада арбитров: Роман Галимов | Алексей Стипиди | Арам Петросян | Василий Казарцев.

Желтые карточки: Огуде — 52, Гаджибеков — 64.

Красные карточки: Набабкин — 51.

Голы: Костюков 58 — 1:0, Эрнандес (пен) 79 — 1:1.

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