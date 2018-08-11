«Тоттенхэм» не без труда одолел «Ньюкасл»

Ньюкасл, Великобритания, , 16:23 — REGNUM 11 августа на стадионе «Сент-Деймс-Парк» был разыгран матч в рамках первого тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хоспур». Противостояние завершилось минимальной победой «шпор» со счетом 2:1.

Первый гол на 8-й минуте матча забил мощный центральный защитник национальной сборной Бельгии Ян Вертонген после передачи Дэвинсона Санчеса — 0:1. Через 3 минуты 28-летний испанский форвард Хоселу сравнял счет — 1:1. На 18-й минуте один из лидеров полузащиты Англи Деле Алли вновь вывел «шпор» вперед — 1:2. Голевую передачу на свой счет записал Серж Орье.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Тоттенхэм»)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения мячом 44%/56%

Угловые 3/5

Нарушения правил 10/12

Набрав 3 очка «Тоттенхэм» поднялся и делит первую строчку с «манкунианцами». «Ньюкасл» без очков опустился на 19-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Дамметт, Ласселс, Йедлин, Шелви, Диаме, Ритчи, Кенеди, Перес, Хоселу.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Алли, Эриксен, Моура, Кейн.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Стивен Чайдл | Пол Тирни.

Желтые карточки: Дайер — 42, Хоселу — 58, Кейн — 68, Диаме — 90+4.

Голы: Вертонген 8 — 0:1, Хоселу 11 — 1:1, Алли 18 — 1:2.