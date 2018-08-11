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В ЦСКА назвали странным переход Еременко в «Спартак»

Спорт

По мнению генерального директора ЦСКА, решающим фактором в переходе футболиста в «Спартак» стал денежный фактор

В ЦСКА назвали странным переход Еременко в «Спартак»
Иллюстрация: Soccer.ru
Роман Ерёменко

Москва, 11 августа 2018, 15:34 — REGNUM  Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход финского полузащитника Романа Еременко в московский «Спартак», назвав его «неожиданным и странным». Интервью с Романом Бабаевым опубликовал 11 августа «Спорт-Экспресс».

"Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом (переходом Еременко в"Спартак» — примечание редакции), но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным», — сказал генеральный директор ЦСКА.

Кроме этого Роман Бабаев отметил, что руководство ЦСКА в свое время боролось за Еременко в дисциплинарных органах УЕФА, «поддерживали футболиста все это время как могли и не стали применять к нему положенные в таких случаях, как с Еременко, штрафные санкции».

Также, по мнению генерального директора ЦСКА, решающим фактором в переходе футболиста в «Спартак» стал денежный фактор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа финский полузащитник Роман Еременко, дисквалифицированный за употребление кокаина на два года, ввиду окончания срока дисквалификации, подписал контракт с московским клубом «Спартак».

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