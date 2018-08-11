Российский ходок Минзинов стал серебряным призером на ЧЕ на дистанции 20 км

Берлин, , 14:56 — REGNUM Бронзовую награду в состязании ходоков на дистанции в 20 километров, проходящем в рамках Чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине, завоевал российский спортсмен Василий Минзинов. Об этом 11 августа сообщает официальный сайт турнира.

Российский ходок преодолел дистанцию за 1 час 20 минут 50 секунд. Золотую медаль завоевал испанец Альваро Мартин с результатом 1:20:42, а серебро — его соотечественник Диего Гарсиа Каррера с результатом 1:20:48.

Эта медаль — четвертая для российской сборной на Чемпионате Европы. Ранее Мария Ласицкене победила в соревнованиях по прыжкам в высоту, Илья Шкуренев стал серебряным призером в десятиборье, а Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с препятствиями.

Отметим, что как ранее сообщало ИА Regnum, лучшая из российских женщин-ходоков Яна Смердова была сегодня дисквалифицирована судьями за трехкратное нарушение правил на аналогичной дистанции.