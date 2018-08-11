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Яна Смердова дисквалифицирована на дистанции 20 км по ходьбе на ЧЕ

Спорт

Спортсменка получила три карточки от судей за нарушение правил

Яна Смердова дисквалифицирована на дистанции 20 км по ходьбе на ЧЕ
Сидик из ПТУ
Ходьба

Берлин, 11 августа 2018, 14:51 — REGNUM  Российская спортсменка Яна Смердова была дисквалифицирована в состязании по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров, проходящем в рамках первенства Европы по легкой атлетике в Берлине. Об этом 11 августа сообщает официальный сайт турнира.

Спортсменка получила от судей три карточки за нарушение правил и поэтому была автоматически дисквалифицирована и снята с дистанции. Яна Смердова была единственной представительницей России на данном турнире.

Отметим, что спортсменка стала золотым призером первенства России 2017 года в Пензе.

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Легкая атлетика
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