Яна Смердова дисквалифицирована на дистанции 20 км по ходьбе на ЧЕ

Берлин, , 14:51 — REGNUM Российская спортсменка Яна Смердова была дисквалифицирована в состязании по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров, проходящем в рамках первенства Европы по легкой атлетике в Берлине. Об этом 11 августа сообщает официальный сайт турнира.

Спортсменка получила от судей три карточки за нарушение правил и поэтому была автоматически дисквалифицирована и снята с дистанции. Яна Смердова была единственной представительницей России на данном турнире.

Отметим, что спортсменка стала золотым призером первенства России 2017 года в Пензе.