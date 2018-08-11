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Старт женской спортивной ходьбы на ЧЕ был отложен дважды

Спорт

Соревнования откладывались из-за сильного запаха газа

Старт женской спортивной ходьбы на ЧЕ был отложен дважды
Najots
Спортивная ходьба. Девушки на дистанции

Берлин, 11 августа 2018, 14:44 — REGNUM  Дважды из-за сильного запаха газа был отложен страт соревнований по женской ходьбе на дистанции в 20 километров проходящий в рамках Чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Чемпионата.

Первоначально старт женских соревнований был запланирован на 9:05 по местному времени (10:05 Мск), затем из-за запаха газа он был перенесен на полчаса. В итоге состязание женщин началось одновременно со стартом мужчин, в 11:55 Мск, после того как аварийные службы обнаружили и устранили утечку.

Отметим, что из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от членства в Международной ассоциации, российские спортсмены вынужден выступать на Чемпионате Европе под нейтральным флагом.

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Легкая атлетика
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