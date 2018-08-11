Мария Шарапова не будет выступать на теннисном турнире в Цинциннати

Цинциннати, США, , 15:26 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова не будет выступать на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) который будет проходить в Цинциннати, штат Огайо, США. Об этом августа сообщает пресс-служба турнира.

Фамилии 31-летней российской теннисистки по итогам жеребьевки не оказалось в списке участниц, хотя Мария Шарапова подавала заявку на участие в турнире. О причинах не допуска российской спортсменки к соревнованиям пока не сообщается.

Турнир в Цинциннати пройдет с 11 по 19 августа, его призовой фонд составляет 2,87 миллионов долларов. Также с 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке пройдет заключительный турнир серии Большого шлема. Сможет ли принять в нем участие Мария Шарапова на данный момент не известно.