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Мария Шарапова не будет выступать на теннисном турнире в Цинциннати

Спорт

О причинах не допуска российской спортсменки к соревнованиям пока не сообщается

Мария Шарапова не будет выступать на теннисном турнире в Цинциннати
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В раздевалке

Цинциннати, США, 11 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова не будет выступать на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) который будет проходить в Цинциннати, штат Огайо, США. Об этом августа сообщает пресс-служба турнира.

Фамилии 31-летней российской теннисистки по итогам жеребьевки не оказалось в списке участниц, хотя Мария Шарапова подавала заявку на участие в турнире. О причинах не допуска российской спортсменки к соревнованиям пока не сообщается.

Турнир в Цинциннати пройдет с 11 по 19 августа, его призовой фонд составляет 2,87 миллионов долларов. Также с 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке пройдет заключительный турнир серии Большого шлема. Сможет ли принять в нем участие Мария Шарапова на данный момент не известно.

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