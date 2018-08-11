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Карлос Эдуардо расторг контракт с «Параной»

Спорт

31-летний полузащитник сам обратился с этой просьбой к руководству клуба

Карлос Эдуардо расторг контракт с «Параной»
Иллюстрация: Fc-zenit.ru
Карлос Эдуардо

Бразилиа, 11 августа 2018, 13:20 — REGNUM  Бразильский футбольный клуб «Парана» объявило расторжении контракта с бывшим полузащитником казанского клуба «Рубин» Карлосом Эдуардо. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба клуба.

«Полузащитник Карлос Эдуардо, обратился в руководство и попросил увольнения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также пресс-служба приводит слова Эдуардо, который считает, что он не может дать команде то, что ей требуется и потому вынужден был принять такое решение. Также футболист признался, что планов на будущее у него пока нет.

Отметим, что в сезоне 2017/18 Карлос Эдуардо провел 9 матчей в высшей лиге Бразилии, однако не сделал никаких результативных действий. Также полузащитник с 2010 по 2016 год выступал за казанский клуб «Рубин».

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Футбол
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