Лондонский «Арсенал» выбрал себе капитана на сезон 2018/19

Лондон, , 12:48 — REGNUM Новым капитаном лондонского футбольного клуба «Арсенал» стал французский полузащитник Лоран Косельни. Соответственное сообщение главного тренера «Арсенала» Уная Эмери приводит 11 августа пресс-служба клуба.

«Капитан этого состава — Лоран Косельни, который сейчас травмирован. После Лорана нашими капитанами являются Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Озил и Гранит Джака. Я хочу, чтобы в команде были лидеры, чтобы каждый игрок всегда демонстрировал лидерские качества», — сообщил пресс-службе главный тренер команды.

Капитанская повязка перешла к Косельни от завершившего футбольную карьеру немецкого защитника Пера Мертезакера.

Отметим, что в первом турнире Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» встретится 12 августа с командой клуба «Манчестер-Сити».