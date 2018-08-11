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Лондонский «Арсенал» выбрал себе капитана на сезон 2018/19

Спорт

Капитанская повязка перешла к Косельни от завершившего футбольную карьеру немецкого защитника Пера Мертезакера

Лондонский «Арсенал» выбрал себе капитана на сезон 2018/19
wonker
Лоран Косельни

Лондон, 11 августа 2018, 12:48 — REGNUM  Новым капитаном лондонского футбольного клуба «Арсенал» стал французский полузащитник Лоран Косельни. Соответственное сообщение главного тренера «Арсенала» Уная Эмери приводит 11 августа пресс-служба клуба.

«Капитан этого состава — Лоран Косельни, который сейчас травмирован. После Лорана нашими капитанами являются Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Озил и Гранит Джака. Я хочу, чтобы в команде были лидеры, чтобы каждый игрок всегда демонстрировал лидерские качества», — сообщил пресс-службе главный тренер команды.

Капитанская повязка перешла к Косельни от завершившего футбольную карьеру немецкого защитника Пера Мертезакера.

Отметим, что в первом турнире Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» встретится 12 августа с командой клуба «Манчестер-Сити».

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