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«Спартак» интересуется сербским полузащитником Адемом Ляичем

Спорт

«Торино» планирует получить за футболиста 15 миллионов евро

«Спартак» интересуется сербским полузащитником Адемом Ляичем
Snežana Tomić
Адем Ляич

Москва, 11 августа 2018, 10:54 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении у «Торино» полузащитника сборной Сербии Адема Ляича сообщает 11 августа итальянская спортивная газета Tuttosport.

Итальянский клуб надеется выручить за сербского игрока 15 миллионов евро, в то время как стоимость футболиста, по информации Transfermarkt, составляет 13 миллионов. Кроме «Спартака» 24-летним Ляичем интересуются «Бешикташ» и «Марсель».

Вырученную сумму «Торино» планирует потратить на приобретение форварда команды «Валенсия» Симоне Дзаду.

Адем Ляич играет в «Торино» с 2016 года. Он провел 64 матча за клуб, в которых забил 18 мячей и сделал 24 голевые передачи.

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Футбол
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