СМИ: за Дзюбу борются «Галатасарай» и «Бешикташ»

Москва, , 09:53 — REGNUM Нападающий сборной России и клуба «Зенит» Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции 11 августа сообщает портал Sporundibi.com.

По данным издания, агент 29-летнего футболиста приглашен на переговоры в Стамбул с представителями турецкого футбольного клуба «Галатасарай». Также конкуренцию «Галатасараю» в вопросе участия Артема Дзюбы в чемпионате Турции, составит турецкий клуб «Бешикташ».

Ранее также France Football сообщал о намерении взять российского футболиста в аренду до конца сезона со стороны команды «Бордо».

Артем Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года, до этого он выступал за московский «Спартак». За «Зенит» сыграл 158 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 23 голевые передачи. Вторую половину сезона 2017/18 провел в тульском «Арсенале» на правах аренды, где участвовал в 10 матчах и забил 6 мячей. Также сыграл 28 игр за сборную России, в которых забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач.